11 октября. Mossovetinfo.ru – ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным источника издания, в ДТП попала в том числе машина скорой помощи. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали.