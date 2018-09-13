13 сентября. Mossovetinfo.ru – В больницу Южно-Сахалинска госпитализированы 50 детей, у которых диагностирован серозный менингит, сообщает ТАСС.



Из заболевших 11 детей из двух детских садов, еще 39 детей – это школьники, либо совсем маленькие дети, которые не ходят в детские сады. Самой маленькой из заболевших – 8 месяцев.



Серозный менингит является одной из тяжелых форм этновирусной инфекции. Вакцины от этого заболевания не существует, лечение занимает минимум две недели, после этого еще от 10 до 14 дней переболевшие находятся под наблюдением врачей. Чаще всего заболевание передается через грязные руки или через продукты, однако возможно заражение и воздушно-капельным путем.