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Происшествия     01.05.2018 12:35

Пятилетняя девочка попала в реанимацию после нападения собаки мастиф в Подмосковье

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Теги:  Московская область  собака  нападение  ЧП  реанимация 

1 мая. Mossovetinfo.ru - - Пятилетняя девочка попала в реанимацию после нападения на нее собаки породы мастиф – множественных укусов и травмы головы. ЧП произошло в одном из СНТ в Булатникове Ленинского района Московской области 30 апреля.

«Пострадавшая была доставлена в реанимацию с серьезной раной головы и множественными укусами. Позднее ее перевели в больницу», - сообщает «РЕН ТВ». 

По информации СМИ девочка гуляла в районе своего дома в СНТ, «заметила мастифа и протянула псу руку — чтобы обнять. Но зверь почему-то на неё напал».
«Аиша Р. лишилась части скальпа, получила множество укусов. Известно, что пёс был домашним», - сообщает Пятый канал.

Домашняя собака принадлежит 59-летней жительнице того же садоводческого товарищества.

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Теги: 
Московская область  собака  нападение  ЧП  реанимация 

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