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Происшествия     05.04.2018 09:41

Ребенок попал под машину на юге Москвы

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Теги:  ДТП  авария 

5 апреля. Mossovetinfo.ru - Автомобиль сбил ребенка на переходе на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на улице Луганской в Москве. Отмечается, что ребенок в результате случившегося сломал ногу.


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Теги: 
ДТП  авария 

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