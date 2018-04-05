5 апреля. Mossovetinfo.ru - Автомобиль сбил ребенка на переходе на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Авария произошла на улице Луганской в Москве. Отмечается, что ребенок в результате случившегося сломал ногу.