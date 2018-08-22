22 августа. Mossovetinfo.ru – В подмосковной Балашихе 11-летний мальчик погиб в результате падения из окна, сообщается на официальном сайте управления СКР по Подмосковью.



По предварительной информации ребенок находился в квартире один и выпал из окна на 10-м этаже.



По факту происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.