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Происшествия     18.01.2018 18:27

Ребенок попытался зайти в школу в Москве с ножами

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Теги:  прокуратура  полиция  дети  школа  образование 

18 января. Mossovetinfo.ru - Прокуратура начала проверку в связи с попыткой ученика одной из столичных гимназий пронести в образовательное учреждение перочинные ножи и другие опасные предметы

Как сообщается на сайте прокуратуры, предметы обнаружены охранником при входе в школу на юго-западе Москвы. Проверку также начала полиция.

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Карта места

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Теги: 
прокуратура  полиция  дети  школа  образование 

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