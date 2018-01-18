Ребенок попытался зайти в школу в Москве с ножами

18 января. Mossovetinfo.ru - Прокуратура начала проверку в связи с попыткой ученика одной из столичных гимназий пронести в образовательное учреждение перочинные ножи и другие опасные предметы



Как сообщается на сайте прокуратуры, предметы обнаружены охранником при входе в школу на юго-западе Москвы. Проверку также начала полиция.