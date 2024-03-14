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Происшествия     19.03.2024 10:07

Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике «Пионер»

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Теги:  Приамурье  рудник  обрушение  ЧС 

19 марта — Mossovetinfo.ru — Горноспасатели начали поисково-спасательные работы на руднике в Амурской области, где произошло обрушение горных пород. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС прибыла на вертолете Ми-8 из Хабаровского края. Спасатели оценят обстановку на месте происшествия, расчистят транспортный уклон с помощью подземной техники и погрузочных машин, а также откачают пульпу. На базе ГУ МЧС по региону развернули оперштаб. На месте трудятся психологи МЧС.

Инцидент произошел 18 марта. В момент обрушения на глубине около 125 метров находились 13 сотрудников подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

«Связи с людьми пока нет», — сообщил ранее губернатор области Василий Орлов

«Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона», — сказал глава региона.

Региональный режим ЧС ввели в Приамурье из-за обрушения породы на руднике «Пионер» в Зейском округе, под завалами находятся 13 человек, сообщило правительство Амурской области.

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Карта места

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Теги: 
Приамурье  рудник  обрушение  ЧС 

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