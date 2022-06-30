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Происшествия     30.06.2022 16:03

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении

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Теги:  РАНХиГС  Владимир Мау  Мау  следствие  обвинение 

30 июня. Mossovetinfo.ru - Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РанХиГС, проведены обыски у Мау и сотрудников вуза, сотрудники МВД России продолжают проводить следственные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

«Он (Мау – ред.) проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуев и других лиц», - отмечается в сообщении.

СМИ сообщают, что следствие просит отправить Мау под домашний арест.


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Теги: 
РАНХиГС  Владимир Мау  Мау  следствие  обвинение 

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