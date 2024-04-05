 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     09.04.2024 08:29

Родители и четверо детей погибли при пожаре в доме в Воскресенске

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  семья  гибель  Московская область  уголовное дело 

9 апреля — Mossovetinfo.ru —— Уголовное дело возбуждено по факту гибели шести человек, - четверых детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родителей, при пожаре в частном доме в пос. Фасфоритный городского округа Воскресенска.

«Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», – сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья также сообщает, что двоим детям удалось спастись, они госпитализированы в медицинские учреждения. Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  семья  гибель  Московская область  уголовное дело 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:29 Происшествия Родители и четверо детей погибли при пожаре в доме в Воскресенске

12:03 Другое Исследование шаурмы выявило опасные бактерии - Роскачество

11:26 Город (Москва и область) Стартовал прием заявок на московский конкурс «Бюджет для граждан»

08:06 Общество До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 8 апреля

09:53 Происшествия Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела - ТАСС

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru