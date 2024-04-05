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Происшествия
09.04.2024, 08:29
Родители и четверо детей погибли при пожаре в доме в Воскресенске
9 апреля — Mossovetinfo.ru —— Уголовное дело возбуждено по факту гибели шести человек, - четверых детей 2015, 2019, 2022, 2023 ...
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Происшествия
07.04.2024, 09:53
Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела - ТАСС
7 апреля — Mossovetinfo.ru —— Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в "Крокус ...
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Происшествия
05.04.2024, 01:33
Губернатору Мурманской области Чибису после нападения проведена операция, он в реанимации
5 апреля — Mossovetinfo.ru —— Главе региона, губернатору Мурманской области Андрею Чибису проведена операция, он на...