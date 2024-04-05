Родители и четверо детей погибли при пожаре в доме в Воскресенске

9 апреля — Mossovetinfo.ru —— Уголовное дело возбуждено по факту гибели шести человек, - четверых детей 2015, 2019, 2022, 2023 годов рождения и их родителей, при пожаре в частном доме в пос. Фасфоритный городского округа Воскресенска.



«Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», – сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.



Пресс-служба прокуратуры Подмосковья также сообщает, что двоим детям удалось спастись, они госпитализированы в медицинские учреждения. Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.

