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Происшествия     07.03.2021 17:26

Родители шести детей заявили о применении физической силы в частном детсаду в Москве

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Теги:  дети  прокуратура 

7 марта. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура сообщила, что родители шести детей заявили о применении физической силы со стороны воспитателя в частном детском саду в Москве. Воспитатель эти обвинения отрицает.

Ранее прокуратура Москвы сообщала, что проводит проверку в связи с применением насилия в отношении несовершеннолетних в частном детском саду. Отмечалось, что в частном детском центре в жилом доме на улице Нагатинская установлены факты жесткого обращения с детьми. Отмечалось, что инцидент вскрыт благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы.

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Теги: 
дети  прокуратура 

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