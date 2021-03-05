Родители шести детей заявили о применении физической силы в частном детсаду в Москве

7 марта. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура сообщила, что родители шести детей заявили о применении физической силы со стороны воспитателя в частном детском саду в Москве. Воспитатель эти обвинения отрицает.



Ранее прокуратура Москвы сообщала, что проводит проверку в связи с применением насилия в отношении несовершеннолетних в частном детском саду. Отмечалось, что в частном детском центре в жилом доме на улице Нагатинская установлены факты жесткого обращения с детьми. Отмечалось, что инцидент вскрыт благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы.