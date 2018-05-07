7 мая. Mossovetinfo.ru – При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение Российский вертолет КА-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.



Оба летчика погибли. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.