7 мая. Mossovetinfo.ru – При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение Российский вертолет КА-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Оба летчика погибли. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
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