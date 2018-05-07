Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     07.05.2018 23:28

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, оба летчика погибли

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сирия 

7 мая. Mossovetinfo.ru – При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение Российский вертолет КА-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Оба летчика погибли. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сирия 

Возврат к списку

Лента новостей

23:28 Происшествия Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, оба летчика погибли

18:27 В России Медведев назвал кандидатуры на посты вице-премьеров

16:25 Власть Размер выплат донорам крови в Москве повышен на 20%

15:17 Город (Москва и область) Москва в I квартале 2018 года получила за землю под строительство 4,66 млрд руб

14:39 В России Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Актуальные материалы

12:24 В России Владимир Путин вступил в должность президента России

20:15 Происшествия 300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы

22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО

19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия

18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками

17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету

16:55 Власть Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы

14:16 Общество Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартует в столице

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru