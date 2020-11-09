9 ноября. Mossovetinfo.ru – Российский вертолет Ми-24 разбился в Армении возле населенного пункта Ерасх на армяно-азербайджанской границе, два человека погибли, один ранен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



Сообщается, что вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Раненный член экипажа эвакуирован с травмами.



Сообщается, что командование 102-й российской военной базы, расположенной в Армении, устанавливает, кто обстрелял российский вертолет.