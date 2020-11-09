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Происшествия     09.11.2020 19:49

Российский военный вертолет подбит в Армении, два человека погибли

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Теги:  вертолет  Минобороны  Армения  Азербайджан 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – Российский вертолет Ми-24 разбился в Армении возле населенного пункта Ерасх на армяно-азербайджанской границе, два человека погибли, один ранен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Раненный член экипажа эвакуирован с травмами.

Сообщается, что командование 102-й российской военной базы, расположенной в Армении, устанавливает, кто обстрелял российский вертолет.


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Теги: 
вертолет  Минобороны  Армения  Азербайджан 

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