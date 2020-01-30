30 января. Mossovetinfo.ru –Самолет AirBus A-321 компании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово из-за угрозы теракта, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что в настоящий момент самолет вместе с пассажирами буксируют на стоянку для проверки.