16 января. Mossovetinfo.ru – Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет следовал по маршруту Сабетта – Москва. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причина экстренной посадки не сообщается.
Официального подтверждения данной информации нет.
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