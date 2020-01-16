16 января. Mossovetinfo.ru – Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.



Самолет следовал по маршруту Сабетта – Москва. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причина экстренной посадки не сообщается.



Официального подтверждения данной информации нет.