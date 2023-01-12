Сбитая автобусом маршрута т85 на Севастопольском проспекте девочка переходила дорогу на зеленый свет

12 января, Mossovetinfo.ru - Восьмилетняя девочка, сбитая автобусом маршрута т85 на Севастопольском проспекте переходила дорогу на зеленый свет, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.



«Предварительно установлено, что восьмилетняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - сообщили в ГИБДД.



Наезд на несовершеннолетнего ребенка произошел утром 12 января в районе д. 30 на Севастопольском проспекте, девочка получила травмы и была передана медикам для оказания помощи. Причины происшествия устанавливаются.