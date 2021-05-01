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Происшествия     01.05.2021 14:18

Сбой произошел днем 1 мая на синей ветке метро Москвы

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Теги:  Москва  метро  Арбатская  сбой 

1 мая. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел днем в субботу, 1 мая, на Арбатско-Покровской линии. Причина - падение человека на пути станции «Арбатская».Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Курская». В обратном направлении движение пока осуществляется с увеличенными интервалами.

Информацию в Telegram подтверждает пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  Арбатская  сбой 

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