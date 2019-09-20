20 сентября. Mossovetinfo.ru – сбой в движении поездов произошел днем в пятницу, 20 сентября на Некрасовской линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Сообщается, что временно нет движения поездов до станции «Некрасовка». Поезда по Некрасовской линии ходят на участке «Косино» - «Лухмановская».
О причинах сбоя не сообщается.
15:39 Происшествия Сбой произошел днем 20 сентября на Некрасовской линии метро
15:24 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут включать досрочно - Бирюков
15:11 Город (Москва и область) Первый участок набережной Марка Шагала будет благоустроен к концу 2019 года
14:12 Власть Антон Молев назначен заместителем главы департамента образования и науки Москвы
13:38 Город (Москва и область) Русло Москвы-реки в районе ЗИЛа углубили на два метра
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва
15:15 Власть Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации
11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин