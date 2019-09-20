20 сентября. Mossovetinfo.ru – сбой в движении поездов произошел днем в пятницу, 20 сентября на Некрасовской линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.



Сообщается, что временно нет движения поездов до станции «Некрасовка». Поезда по Некрасовской линии ходят на участке «Косино» - «Лухмановская».



О причинах сбоя не сообщается.