22 октября. Mossovetinfo.ru – Действия вандалов стали причиной задержки поездов на Савеловском и Белорусском направлении МЖД, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.



В настоящий момент на линиях ведутся восстановительные работы. Диспетчеры предпринимают меры, чтобы ввести движение поездов в график.