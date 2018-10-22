22 октября. Mossovetinfo.ru – Действия вандалов стали причиной задержки поездов на Савеловском и Белорусском направлении МЖД, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
В настоящий момент на линиях ведутся восстановительные работы. Диспетчеры предпринимают меры, чтобы ввести движение поездов в график.
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