Сбой произошел на фиолетовой ветке метро

12 марта. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел вечером в понедельник на участке Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром.



Как сообщили в метро, из-за инцидента с пассажиром не ходили поезда от «Текстильщиков» до «Таганской». В настоящее время движение восстановлено.