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Происшествия     27.12.2019 09:28

Сбой произошел утром 27 декабря на Белорусском направлении МЖД

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Теги:  МЖД  сбой  электрички 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электричек произошел утром в пятницу, 27 декабря на Белорусском направлении МЖД, сообщает портал tutu.ru.

Сообщается, что из-за травмирования человека электропоездом Можайск – Икша, поезда в сторону Москвы следуют с опозданием. На перегоне Голицыно – Одинцово поезда могут следовать по обходному пути с пропуском некоторых остановок.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  сбой  электрички 

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