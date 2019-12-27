27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электричек произошел утром в пятницу, 27 декабря на Белорусском направлении МЖД, сообщает портал tutu.ru.
Сообщается, что из-за травмирования человека электропоездом Можайск – Икша, поезда в сторону Москвы следуют с опозданием. На перегоне Голицыно – Одинцово поезда могут следовать по обходному пути с пропуском некоторых остановок.
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