27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электричек произошел утром в пятницу, 27 декабря на Белорусском направлении МЖД, сообщает портал tutu.ru.



Сообщается, что из-за травмирования человека электропоездом Можайск – Икша, поезда в сторону Москвы следуют с опозданием. На перегоне Голицыно – Одинцово поезда могут следовать по обходному пути с пропуском некоторых остановок.