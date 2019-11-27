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Происшествия     27.11.2019 08:24

Сбой произошел утром 27 ноября на серой ветке метро

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Теги:  метро  сбой  сбой в метро 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром 27 ноября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Из-за падения пассажира на пути было временно остановлено движение поездов от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Пражская».

В настояшее время движение восстановлено и вводиться в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  сбой  сбой в метро 

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