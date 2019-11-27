27 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром 27 ноября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.



Из-за падения пассажира на пути было временно остановлено движение поездов от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Пражская».



В настояшее время движение восстановлено и вводиться в график.