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Происшествия     05.10.2021 15:50

Сбой произошёл на МЦД-1 из-за зацепера

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Теги:  МЦД-1  электрички  сбой  зацепер 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов МЦД-1 и Белорусского направления МЖД произошел из-за зацепера, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Зацепер был обнаружен на крыше поезда на станции Славянский бульвар. Поезд был остановлен до прибытия спасателей.

В результате происшествия задерживаются поезда в сторону области. Сообщается, что они были перенаправлены на встречный путь. Поезда в сторону Москвы следуют по соседнему пути проезжая без остановки станции Баковка, Сетунь, Тестовская и Беговая.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-1  электрички  сбой  зацепер 

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