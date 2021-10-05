Сбой произошёл на МЦД-1 из-за зацепера

5 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов МЦД-1 и Белорусского направления МЖД произошел из-за зацепера, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Зацепер был обнаружен на крыше поезда на станции Славянский бульвар. Поезд был остановлен до прибытия спасателей.



В результате происшествия задерживаются поезда в сторону области. Сообщается, что они были перенаправлены на встречный путь. Поезда в сторону Москвы следуют по соседнему пути проезжая без остановки станции Баковка, Сетунь, Тестовская и Беговая.