17 августа. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электропоездов произошел утром 17 августа на Белорусском направлении МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.



Сбой произошел в результате остановки грузового состава на станции Можайск. Остановка поезда произошла по техническим причинам.



В результате ряд пригородных электропоездов в сторону Москвы и области задерживаются. Железнодорожники предпринимают меры для введения движения в график.