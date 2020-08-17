17 августа. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении пригородных электропоездов произошел утром 17 августа на Белорусском направлении МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.
Сбой произошел в результате остановки грузового состава на станции Можайск. Остановка поезда произошла по техническим причинам.
В результате ряд пригородных электропоездов в сторону Москвы и области задерживаются. Железнодорожники предпринимают меры для введения движения в график.
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