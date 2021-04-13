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Происшествия     13.04.2021 09:18

Сбой в движении электричек произошел на Казанском направлении МЖД утром 13 апреля

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Теги:  МЖД  электрички  сбой 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — На Казанском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

Из-за временного отключения электричества на станции Овражки были остановлены несколько пригородных электричек, а также поезда следующие по маршруту Чебоксары - Москва и Казань - Москва.

В настоящее время движение поездов на Казанском направлении МЖД восстановлено. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы ввести его в график.

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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  сбой 

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