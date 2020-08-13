13 августа. Mossovetinfo.ru – На Киевском направлении МЖД утром в четверг, 13 августа, произошел сбой в движении электричек, сообщается на официальном сайте МЖД.
По техническим причинам на перегоне Латышская – Нара был остановлен грузовой поезд. В связи с этим задерживается движение ряда электричек как в сторону Москвы, так и в сторону области.
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