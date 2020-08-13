 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     13.08.2020 10:09

Сбой в движении электричек произошел на Киевском направлении МЖД утром 13 августа

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЖД  электрички  сбой 

13 августа. Mossovetinfo.ru – На Киевском направлении МЖД утром в четверг, 13 августа, произошел сбой в движении электричек, сообщается на официальном сайте МЖД.

По техническим причинам на перегоне Латышская – Нара был остановлен грузовой поезд. В связи с этим задерживается движение ряда электричек как в сторону Москвы, так и в сторону области.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЖД  электрички  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

10:09 Происшествия Сбой в движении электричек произошел на Киевском направлении МЖД утром 13 августа

09:18 Город (Москва и область) Бесплатное питание на молочных кухнях ежемесячно получают более 300 тысяч москвичей

08:54 В России Системы оплаты проезда могут объединить в Москве, Подмосковье, Туле и Санкт-Петербурге

08:49 Город (Москва и область) Более 900 дорог отремонтируют в Москве накануне зимы

08:30 Город (Москва и область) Три автобусных маршрута прекратят работу в Москве с 15 августа

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru