13 августа. Mossovetinfo.ru – На Киевском направлении МЖД утром в четверг, 13 августа, произошел сбой в движении электричек, сообщается на официальном сайте МЖД.



По техническим причинам на перегоне Латышская – Нара был остановлен грузовой поезд. В связи с этим задерживается движение ряда электричек как в сторону Москвы, так и в сторону области.