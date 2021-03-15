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Происшествия     15.03.2021 17:39

Сбой в движении электричек произошел на МЦД-2 вечером 15 марта

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Теги:  МЦД  электрички  МЖД  сбой 

15 марта. Mossovetinfo.ru – В движении поездов МЦД-2 и пригородных электричек Курского направления МЖД вечером в понедельник, 15 марта, произошел сбой, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что на участке Красный Строитель - Щербинка произошла незапланированная остановка пригородной электрички. Из-за этого задерживается ряд поездов МЦД-2 и Курского направления МЖД, идущих в сторону области.

В ближайшее время остановившийся электропоезд будет убран вспомогательным локомотивом.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  электрички  МЖД  сбой 

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