Происшествия 10.12.2019, 12:09 Сбой в движении поездов произошел днем 10 декабря на МЦД-1

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем во вторник, 10 декабря на МЦД-1, сообщается на официальном сайте МЖД. На Савеловском направлении поезда следуют с увеличен...

Происшествия 10.12.2019, 11:45 В Москве «заминировали» 26 станций метро

10 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве проверяют сообщения о минировании 26 станций метро и других объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города. Сообщает...