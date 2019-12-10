Другие материалы
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Происшествия
10.12.2019, 12:09
Сбой в движении поездов произошел днем 10 декабря на МЦД-1
10 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем во вторник, 10 декабря на МЦД-1, сообщается на официальном сайте МЖД. На Савеловском направлении поезда следуют с увеличен...
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Происшествия
10.12.2019, 11:45
В Москве «заминировали» 26 станций метро
10 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве проверяют сообщения о минировании 26 станций метро и других объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города. Сообщает...
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Происшествия
10.12.2019, 09:00
Более 30 тысяч человек эвакуировали в Москве 9 декабря из-за сообщений о бомбах
10 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 30 тысяч человек было эвакуировано в Москве в понедельник, 9 декабря из-за сообщений о заложенных на различных объектах взрывных устройствах, сообщает «Интерфак...