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Происшествия     17.02.2021 16:17

Сбой в движении поездов произошел днем 17 апреля на серой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – На Серпуховско-Тимирязевской линии метро днем в среду, 17 февраля произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.

В течение пяти минут было остановлено движение поездов от станции «Отрадное» до станции «Савеловская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

О причинах сбоя не сообщается. В настоящее время движение поездов восстановлено и вводится в график.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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