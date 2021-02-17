Сбой в движении поездов произошел днем 17 апреля на серой ветке метро

17 февраля. Mossovetinfo.ru – На Серпуховско-Тимирязевской линии метро днем в среду, 17 февраля произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.



В течение пяти минут было остановлено движение поездов от станции «Отрадное» до станции «Савеловская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



О причинах сбоя не сообщается. В настоящее время движение поездов восстановлено и вводится в график.