Сбой в движении поездов произошел днем 21 марта на серой ветке метро

21 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в воскресенье, 21 марта, на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки



Нет движения поездов от станции «Савеловская» до станции «Владыкино» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.