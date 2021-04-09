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Происшествия     09.04.2021 13:07

Сбой в движении поездов произошел днем 9 апреля на синей ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — На Арбатско-Покровской линии метро днем в пятницу, 9 апреля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что из-за падения человека на пути нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Молодежная». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено в 13:25. Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и введено в график.  

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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