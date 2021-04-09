Сбой в движении поездов произошел днем 9 апреля на синей ветке метро

9 апреля. Mossovetinfo.ru — На Арбатско-Покровской линии метро днем в пятницу, 9 апреля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что из-за падения человека на пути нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Молодежная». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Обновлено в 13:25. Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и введено в график.