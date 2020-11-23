23 ноября. Mossovetinfo.ru – На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге ЦППК в Twitter.



По техническим причинам затруднено движение поездов между станциями Тушинская и Стрешнево.



Пассажирам приносятся извинения за неудобства и предлагается пользоваться станцией метро «Тушинская». Специалисты предпринимают все возможное для восстановления движения.