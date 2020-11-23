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Происшествия     23.11.2020 10:07

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

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Теги:  МЦД  МЖД  электрички  сбой 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – На МЦД-2 и Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге ЦППК в Twitter.

По техническим причинам затруднено движение поездов между станциями Тушинская и Стрешнево.

Пассажирам приносятся извинения за неудобства и предлагается пользоваться станцией метро «Тушинская». Специалисты предпринимают все возможное для восстановления движения.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЖД  электрички  сбой 

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