11 августа. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро утром во вторник, 11 августа, произошел сбой, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.
Сообщается, что из-за проверки поезда на северном участке линии были увеличены интервалы движения поездов.
В настоящее время движение поездов на линии вводится в график.
08:05 Происшествия Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром, 11 августа
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