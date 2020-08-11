11 августа. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро утром во вторник, 11 августа, произошел сбой, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.



Сообщается, что из-за проверки поезда на северном участке линии были увеличены интервалы движения поездов.



В настоящее время движение поездов на линии вводится в график.