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Происшествия     11.08.2020 08:05

Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром, 11 августа

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

11 августа. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро утром во вторник, 11 августа, произошел сбой, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.

Сообщается, что из-за проверки поезда на северном участке линии были увеличены интервалы движения поездов.

В настоящее время движение поездов на линии вводится в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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