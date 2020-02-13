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Происшествия     14.02.2020 17:36

Сбой в движении поездов произошел на серой ветке метро вечером 14 февраля

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Теги:  метро  сбой в метро 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро вечером в пятницу, 14 февраля, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.

Сбой произошел из-за падения пассажира на пути.

По сообщениям пассажиров, в настоящий момент нет движения поездов от станции «Владыкино» до станции «Чеховская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


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Карта места

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Теги: 
метро  сбой в метро 

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