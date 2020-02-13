Другие материалы
-
Происшествия
14.02.2020, 17:36
Сбой в движении поездов произошел на серой ветке метро вечером 14 февраля
14 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро вечером в пятницу, 14 февраля, сообщается в официальном микроблоге московск...
-
Происшествия
14.02.2020, 12:21
ФСБ задержала жителя Подмосковья, финансировавшего террористов
14 февраля. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности задержала жителя Московской области 1986 года рождения, который финансировал террористов, сообщается на официальном сайте ведомства. ...
-
Происшествия
13.02.2020, 16:38
Суд в Москве оштрафовал Facebook вслед за Twitter
13 февраля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд Таганскогорайона Москвы вслед за компанией Twitter оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Facebook. Также, как и Twitter, Facebook оштрафован за от...