14 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро вечером в пятницу, 14 февраля, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Сбой произошел из-за падения пассажира на пути.



По сообщениям пассажиров, в настоящий момент нет движения поездов от станции «Владыкино» до станции «Чеховская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.