Другие материалы
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Происшествия
09.04.2018, 15:38
Сбой в движении поездов произошел на центральном участке зеленой ветки метро
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник на Замоскворецкой линии московского метро. «Незначительно увеличены интервалы движения поездов от «Автозаводской» ...
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Происшествия
09.04.2018, 13:06
Несовершеннолетний зацепер погиб в результате падения с «Ласточки» под Москвой
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Организована доследственная проверка по факту смерти малолетнего «зацепера» на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на тра...
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Происшествия
07.04.2018, 20:47
Девять человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы
7 апреля. Mossovetinfo.ru – Девять человек спасены во время пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС. Пожар произошел по адресу: ул. Пречистенка, 40, к...