Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     09.04.2018 15:38

Сбой в движении поездов произошел на центральном участке зеленой ветки метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник на Замоскворецкой линии московского метро.

«Незначительно увеличены интервалы движения поездов от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях», - говорится в telegram-канал метро.

Причины сбоя не сообщаются.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:15 Город (Москва и область) Эстакада на Большой Академической улице свяжет две автомобильные хорды

16:33 Власть Собянин лишил главу МО Красносельский Яшина должности в призывной комиссии

15:59 Город (Москва и область) Благоустройство парка на Ходынском поле продолжится в 2018 году

15:38 Происшествия Сбой в движении поездов произошел на центральном участке зеленой ветки метро

15:00 В России С 9 апреля до 15 дней сократили срок хранения посылок в отделениях почтовой связи

Актуальные материалы

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru