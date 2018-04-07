9 апреля. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник на Замоскворецкой линии московского метро. «Незначительно увеличены интервалы движения поездов от «Автозаводской» ...

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Организована доследственная проверка по факту смерти малолетнего «зацепера» на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на тра...

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Девять человек спасены во время пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС. Пожар произошел по адресу: ул. Пречистенка, 40, к...