17 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром во вторник, 17 декабря, на Киевском направлении МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.



Сообщается, что из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Лесной Городок – Внуково, было организовано реверсивное движение по одному пути. Это привело к задержкам поездов.



В настоящее время движение по всем путям восстановлено, железнодорожники прикладывают все силы, что ввести движение поездов в график.