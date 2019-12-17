17 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром во вторник, 17 декабря, на Киевском направлении МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.
Сообщается, что из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Лесной Городок – Внуково, было организовано реверсивное движение по одному пути. Это привело к задержкам поездов.
В настоящее время движение по всем путям восстановлено, железнодорожники прикладывают все силы, что ввести движение поездов в график.
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