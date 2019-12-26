26 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 26 декабря на Калужско-Рижской линии метрополитена, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что из-за оказавшегося на путях пассажира временно было остановлено движение поездов на участке от станции «Октябрьская» до станции «Проспект Мира». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



В настоящее время движение поездов на линии восстановлено и вводится в график.