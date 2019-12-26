Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     26.12.2019 08:39

Сбой в движении поездов произошел утром 26 декабря на оранжевой ветке метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  сбой 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 26 декабря на Калужско-Рижской линии метрополитена, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Сообщается, что из-за оказавшегося на путях пассажира временно было остановлено движение поездов на участке от станции «Октябрьская» до станции «Проспект Мира». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение поездов на линии восстановлено и вводится в график.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

09:00 В России Тарифы на ЖКХ по России в 2020 году вырастут в среднем на 4%

08:39 Происшествия Сбой в движении поездов произошел утром 26 декабря на оранжевой ветке метро

08:34 Город (Москва и область) Очередной рекорд: более 580 тысяч пассажиров проехали по МЦК 25 декабря

08:27 Город (Москва и область) Приложение «Госуслуги Москвы» скачали более 3,5 миллиона раз

17:14 Город (Москва и область) Сильный туман ожидается в Москве 25-26 декабря

Актуальные материалы

07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru