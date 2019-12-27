27 декабря. Mossovetinfo.ru – На Таганско-Краснопресненской линии метро утром в пятницу, 27 декабря произошел сбой в движении поездов, сообщают пользователи соцсетей.



Сообщается, что на северном участке линии поезда следуют с увеличенными интервалами. Официального подтверждения данной информации нет.