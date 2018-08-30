30 августа. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов в произошел утром в четверг, 30 августа, на Калужско-Рижской линии. Об этом сообщили в пресс-службе метро.
«На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», - говорится в сообщении.
В настоящее время движение введено в график.
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