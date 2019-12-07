7 декабря. Mossovetinfo.ru – Cбой в движении поездов произошел утром в субботу, 7 декабря, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-службы подземки.



Нет движения от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.