7 декабря. Mossovetinfo.ru – Cбой в движении поездов произошел утром в субботу, 7 декабря, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-службы подземки.
Нет движения от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.
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