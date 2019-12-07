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Происшествия     07.12.2019 11:34

Сбой в движении поездов произошел утром 7 декабря на серой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

7 декабря. Mossovetinfo.ru – Cбой в движении поездов произошел утром в субботу, 7 декабря, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-службы подземки.

Нет движения от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.


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Теги: 
метро  метрополитен 

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