Сбой в движении поездов произошел вечером 16 апреля на серой ветке метро

16 апреля. Mossovetinfo - Сбой в движении поездов произошел вечером 16 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили а пресс-службе подземки.



Нет движения поездов от «Боровицкой» до «Нагорной» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.