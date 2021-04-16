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Происшествия     16.04.2021 21:05

Сбой в движении поездов произошел вечером 16 апреля на серой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

16 апреля. Mossovetinfo - Сбой в движении поездов произошел вечером 16 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили а пресс-службе подземки.

Нет движения поездов от «Боровицкой» до «Нагорной» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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