Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     29.11.2019 18:01

Сбой в движении поездов произошел вечером 29 ноября на фиолетовой ветке метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в пятницу, 29 ноября, на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Нет движения поездов от «Спартака» до «Беговой» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено в 18:30: движение введено в график.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен 

Возврат к списку

Лента новостей

18:01 Происшествия Сбой в движении поездов произошел вечером 29 ноября на фиолетовой ветке метро

17:49 Город (Москва и область) Власти Москвы выступили против скидок на штрафы на парковку

17:06 Город (Москва и область) Северо-западная хорда полностью построена

15:07 Происшествия В Москве «заминировали» Басманный суд и Мосгорсуд

14:46 Происшествия Прокуратура попросила 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Актуальные материалы

19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД

14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru