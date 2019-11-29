29 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в пятницу, 29 ноября, на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба подземки.



Нет движения поездов от «Спартака» до «Беговой» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Обновлено в 18:30: движение введено в график.