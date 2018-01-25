25 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг на Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за инцидента с пассажиром.



«Нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении в telegram-канале метро.