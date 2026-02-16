Другие материалы
24.02.2026, 07:01
Сегодня неизвестный подорвал сотрудников Госавтоинспекции и себя на площади Савеловского вокзал
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа с...
16.02.2026, 19:09
Для 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прокурор просит пожизненное
16 февраля — Mossovetinfo.ru — 15 подсудимым по делу о теракте в Crocus City Hall, в том числе четырем непосредственным исполн...
16.02.2026, 10:43
Министр ГО и ЧС Кубани задержан сотрудниками регионального УФСБ
16 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края ...