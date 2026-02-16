 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     24.02.2026 07:01

Сегодня неизвестный подорвал сотрудников Госавтоинспекции и себя на площади Савеловского вокзал

Теги:  МВД  сотрудники  подрыв  взрыв  площадь Савеловского вокзала 

24 февраля — Mossovetinfo.ru — Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неустановленного устройства, сообщается в Официальный канале МВД России.

В результате действий преступника один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы.

По уточненной информации, преступник погиб на месте происшествия.

По данному факту Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).


МВД сообщает, что погибшему сотруднику, старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко, было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь.

x

Карта места

