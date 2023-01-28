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Происшествия     28.01.2023 10:10

Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в Иерусалиме

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Теги:  Иерусалим  теракт 

28 января, Mossovetinfo.ru - Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в районе Неве-Яаков в восточной части Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post.

Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован. Полиция проверяет был ли нападающий один.

Террористическая атака произошла спустя сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло, по разным данным, 10-11 палестинцев.

В то же время происходит обострение в районе Западного берега реки Иордан: палестинские группировки выпустили несколько ракет из израильской территории из сектора Газа, в ответ израильские самолеты атаковали заводы, где «Хамас» производит ракеты. Также в пятницу были зафиксированы столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности, сообщается о более 50 пострадавших палестинцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует собрать совещание по безопасности в ближайшие часы, несмотря на шаббат.

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Теги: 
Иерусалим  теракт 

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