Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в Иерусалиме

28 января, Mossovetinfo.ru - Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в районе Неве-Яаков в восточной части Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post.



Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован. Полиция проверяет был ли нападающий один.



Террористическая атака произошла спустя сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло, по разным данным, 10-11 палестинцев.



В то же время происходит обострение в районе Западного берега реки Иордан: палестинские группировки выпустили несколько ракет из израильской территории из сектора Газа, в ответ израильские самолеты атаковали заводы, где «Хамас» производит ракеты. Также в пятницу были зафиксированы столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности, сообщается о более 50 пострадавших палестинцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует собрать совещание по безопасности в ближайшие часы, несмотря на шаббат.