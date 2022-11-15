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Происшествия     15.11.2022 11:14

Семь участников ОПГ в Москве осуждены судом за мошенничество с имуществом граждан и государственных органов

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Теги:  Москва  ОПГ  недвижимость 

15 ноября. Mossovetinfo.ru - За мошенничество с имуществом граждан и государственных органов признаны виновными и осуждены судом семь участников организованной преступной группы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Также СК сообщает, что "столичными следователями ранее известный правоохранительным органам адвокат Садретдинов объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу задержан его 21-летний сын".

Соучастник ОПГ "обеспечивали изготовление поддельных документов и путём обмана приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, совершали хищение с расчетных счетов банковских вкладов. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 млн рублей", - сообщает СК.

"Во время проведения следственных действий у фигурантов изъято более 60 паспортов граждан РФ на имена лиц пожилого возраста, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых лиц, печати, штампы", - сообщает СК . Также в ходе следствия установлено, что "один из соучастников – адвокат Сергей Щербаков, обладая опытом работы и специальными познаниями, неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества".

Приговором суда фигуранты признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от 4,5 до 9 лет лишения свободы.

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Теги: 
Москва  ОПГ  недвижимость 

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