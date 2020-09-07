7 сентября. Mossovetinfo.ru – В подмосковной деревне Вороново была обнаружена застреленной семья чиновницы одной из районных управ Москвы, сообщает «Комсомольская правда».
Сообщается, что 5 сентября жители деревни услышали подозрительные хлопки в одном из домов и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили дом, однако никаких хлопков уже не было, на голоса полицейских хозяева не отвечали.
Полицейские решили осмотреть дом и в одной из комнат обнаружили тела двух женщин и одного мужчины, скончавшихся от огнестрельных ранений. Было установлено, что одна из погибших – 49-летняя женщина – является чиновницей районной управы одного из районов Москвы. Еще одна женщина – 69-летняя мать чиновницы, погибший мужчина – 71-летний двоюродный брат матери.
Полицейские установили, что между родственниками вспыхнул конфликт на почве раздела имущества. В результате мужчина пришел в дом к племяннице и ее матери и застрелил обеих женщин, после чего застрелился сам.
В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все подробности случившегося.
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