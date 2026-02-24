Другие материалы
Происшествия
27.02.2026, 18:30
Шесть человек арестованы на 15 суток за массовую драку в московском ТРЦ «Щука»
27 февраля — Mossovetinfo.ru — Хорошевский суд Москвы арестовал на 15 суток за хулиганство шестерых участников драки ...
Происшествия
26.02.2026, 15:01
Заключен под стражу призывавший к убийствам сотрудников правоохранительных органов - УФСБ
26 февраля — Mossovetinfo.ru — Задержан житель г. Москвы, 1985 года рождения, причастный к публичной пропаганде экстрем...
Происшествия
24.02.2026, 07:01
Сегодня неизвестный подорвал сотрудников Госавтоинспекции и себя на площади Савеловского вокзал
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа с...