 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     27.02.2026 18:30

Шесть человек арестованы на 15 суток за массовую драку в московском ТРЦ «Щука»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ТРЦ «Щука»  конфликт  драка  задержание  суд  арест 

27 февраля — Mossovetinfo.ru — Хорошевский суд Москвы арестовал на 15 суток за хулиганство шестерых участников драки в столичном ТРЦ "Щука". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

«Суд признал виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), граждан РФ Абаева А. М., Мадаева А. В., Плиева Ю. Р., Плиева М. У., Ашиханова А. М. и Мирзаметова Р. М. и назначил каждому из них наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в первой половине дня 26 февраля.

Сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный орган 9 человек.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что драка произошла в ТЦ «Щука» между охранниками и посетителями. Причиной стал бытовой конфликт.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ТРЦ «Щука»  конфликт  драка  задержание  суд  арест 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:30 Происшествия Шесть человек арестованы на 15 суток за массовую драку в московском ТРЦ «Щука»

10:01 Город (Москва и область) 29 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены с 14.00 мск 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля - Минобороны

19:02 Город (Москва и область) Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, - Собянин

15:01 Происшествия Заключен под стражу призывавший к убийствам сотрудников правоохранительных органов - УФСБ

07:16 Город (Москва и область) До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля

Актуальные материалы

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

12:45 Власть ФСБ России сообщает об опасности использования Telegram

20:48 Общество 17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади

20:39 Общество Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru