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Происшествия     17.03.2025 16:35

Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Москве

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Теги:  Полярная улица  труба  прорыв  вода  горячая  пострадавшие  Москва  Депздрав  Дептранс  перекрытие 

17 марта — Mossovetinfo.ru — В результате прорыва трубы с горячей водой в Москве на ул. Полярная в Москве пострадали шесть человек, они госпитализированы. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

Также сообщается, что «в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет».
Также, по информации Депздрава, на месте прорыва трубы на случай других обращений за медпомощью дежурят врачи.

По информации Дептранса, в связи с восстановительными работами на участке дублера Полярной улицы в районе дома 29, строение 6 и до пересечения с Чермянской улицей временно закрыто движение для транспорта. Рекомендуется использовать для объезда улицу Широкая.

В июле 2023 года прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. «При аварии с прорывом трубы в в Москве погибли четыре человека», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и выразил соболезнование родным и близким.

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Карта места

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Теги: 
Полярная улица  труба  прорыв  вода  горячая  пострадавшие  Москва  Депздрав  Дептранс  перекрытие 

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