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17.03.2025, 16:35
Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Москве
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Происшествия
15.03.2025, 22:28
Количество пострадавших в аварии в центре Москвы возросло до шести - Депздрав
15 марта — Mossovetinfo.ru — В результате аварии на ул. Кожевническая в центре Москве, где, по предварительным данным,...
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Происшествия
15.03.2025, 22:14
В центре Москвы водитель BMW сбил четырех пешеходов на остановке
15 марта — Mossovetinfo.ru — Установление обстоятельств ДТП на ул. Кожевническая в центре Москвы, где водитель BMW сби...