Шестеро заключённых совершили побег из колонии в Липецкой области

26 октября — Mossovetinfo.ru — 26 октября шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Сейчас все оперативные службы занимаются их поиском, к задержанию беглецов привлечены ФСИН, Росгвардия, ФСБ и МВД. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.



Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку в исправительной колонии в Липецкой области, из которой с помощью подкопа сбежали шестеро заключённых.



«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ФСИН.