Другие материалы
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Происшествия
26.10.2024, 11:10
Шестеро заключённых совершили побег из колонии в Липецкой области
26 октября — Mossovetinfo.ru — 26 октября шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецко...
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Происшествия
25.10.2024, 12:37
Бастрыкин поручил передать в главк расследование резонансного дела в Коркино
25 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убий...
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Происшествия
25.10.2024, 12:15
В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством
25 октября — Mossovetinfo.ru — В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоц...