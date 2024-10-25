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Происшествия     26.10.2024 11:10

Шестеро заключённых совершили побег из колонии в Липецкой области

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Теги:  Липецк  заключённые  побег  поиск  безопасность  губернатор  ФСИН  Росгвардия  ФСБ  МВД 

26 октября — Mossovetinfo.ru — 26 октября шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Сейчас все оперативные службы занимаются их поиском, к задержанию беглецов привлечены ФСИН, Росгвардия, ФСБ и МВД. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку в исправительной колонии в Липецкой области, из которой с помощью подкопа сбежали шестеро заключённых.

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ФСИН.

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Теги: 
Липецк  заключённые  побег  поиск  безопасность  губернатор  ФСИН  Росгвардия  ФСБ  МВД 

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