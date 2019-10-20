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Происшествия     20.10.2019 12:17

Сильный пожар на западе Москвы ликвидирован

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Теги:  пожар  МЧС 

20 октября. Mossovetinfo.ru – Пожар в складском помещении на западе Москвы ликвидирован, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Ранее сообщалось, что в складском помещении на Молодогвардейской улице произошел пожар на площади в 1500 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли здания на площади в 500 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие порядка 80 человек личного состава, более 20 единиц техники, а также 2 вертолета Московского авиационного центра.


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Теги: 
пожар  МЧС 

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