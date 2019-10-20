20 октября. Mossovetinfo.ru – Пожар в складском помещении на западе Москвы ликвидирован, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Ранее сообщалось, что в складском помещении на Молодогвардейской улице произошел пожар на площади в 1500 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли здания на площади в 500 квадратных метров.



В тушении пожара принимали участие порядка 80 человек личного состава, более 20 единиц техники, а также 2 вертолета Московского авиационного центра.